Polizei Köln

POL-K: 201223-3-K Einbrecher in ausgebrannter Shishabar nach Zeugenhinweis gestellt

KölnKöln (ots)

Kölner Polizisten haben am späten Dienstagabend (22. Dezember) nach dem Anruf eines Zeugen einen mutmaßlichen Einbrecher noch am Tatort in Mülheim gefasst. Gegen 23.20 Uhr soll der 23 Jahre alte Mann die Fensterscheibe einer ausgebrannten Shishabar an der Bertoldistraße eingeschlagen haben. Bei seiner Festnahme stellten die Beamten neben seinem Einbruchswerkzeug die von ihm mutmaßlich bereitgestellten Getränkeflaschen und -dosen aus einem rückwärtigen Lagerraum sicher. (cg/de)

