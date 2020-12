Polizei Köln

POL-K: 201223-1-K Fußgänger von Motorrad erfasst -Krankenhaus

KölnKöln (ots)

Ein 18 Jahre alter Fußgänger und ein 31-jähriger Motorradfahrer sind am Dienstagabend (22. Dezember) in Köln-Meschenich bei einem Zusammenstoß schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten beide in Kliniken.

Ersten Ermittlungen nach soll der 18-Jährige gegen 20.00 Uhr in Höhe der Fußgängerampel Alte Fischernischer Straße/ Brühler Landstraße auf die Straße getreten und von dem in Richtung Innenstadt fahrenden Motorrad erfasst worden sein.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam wurde eingesetzt, das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (al/de)

