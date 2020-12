Polizei Köln

POL-K: 201221-1-K Streit in Wohnung mündet in Messerstich - Mordkommission ermittelt

KölnKöln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Samstagabend (19. Dezember) ist nach derzeitigem Kenntnisstand in Köln-Bayenthal ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert: Gegen 21 Uhr soll in einer Wohnung an der Bonner Straße ein 43-Jähriger seinem Kontrahenten (36) eine schwere Stichverletzung zugefügt haben. Hinzugerufene Polizisten nahmen den Tatverdächtigen fest und beschlagnahmten das mutmaßliche Tatmesser. Eine Mordkommission der Kripo Köln ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der Verletzte hatte sich zunächst vom Tatort entfernt und erst gegen 2.30 Uhr selbstständig ein Krankenhaus aufgesucht. Die Ermittlungen dauern an. (cg)

