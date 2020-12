Polizei Köln

POL-K: 201220-1-K Öffentlichkeitsfahndung nach Raubversuch auf Kiosk in Höhenhaus

KölnKöln (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 3 vom 8. Dezember 2020

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4785557

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Köln nach dem abgebildeten, auffällig gekleideten Mann. Die Fahndungsbilder sind unter folgendem Link abrufbar:

https://url.nrw/0020

Der Gesuchte steht im dringenden Verdacht, am Abend des 7. Dezember 2020 (Montag) gemeinsam mit einem mutmaßlichen Komplizen versucht zu haben einen Kioskinhaber (44) an der Honschaftsstraße in Köln-Höhenhaus zu überfallen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per Email an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as/kk)

