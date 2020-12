POL-K: 201218-4-K/GL/BAB Zwei Schwerverletzte bei Unfall am Stauende auf der A4

Polizei Köln

Am Donnerstagnachmittag (17. Dezember) sind auf der Bundesautobahn 4 bei einem Unfall an einem Stauende in Höhe der Anschlussstelle Bensberg eine Audi-Fahrerin (42) und ihr Beifahrer (17) schwer, sowie der Fahrer eines Chevrolets (56) leicht verletzt worden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand waren die drei am Unfall beteiligten Autofahrer gegen 14.45 Uhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Köln unterwegs, als der Verkehr stockte. Der 56-jähriger Chevrolet-Fahrer fuhr auf einen bremsenden Audi A 1 (Fahrerin: 42) auf und schob diesen auf einen bereits stehenden Audi A6 (Fahrerin: 23). Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Polizisten sperrten kurzfristig die zweispurige Richtungsfahrbahn. (cs/de)

