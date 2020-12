Polizei Köln

POL-K: 201217-3-K Zwei schwer verletzte Radfahrer bei Abbiegeunfällen - Krankenhaus

KölnKöln (ots)

Am Mittwochnachmittag (16. Dezember) sind zwei Radfahrer (54,66) bei Abbiegeunfällen in Worringen und Lindenthal schwer verletzt worden.

Gegen 14 Uhr erfasste eine 55-jährige Fiat-Fahrerin beim Abbiegen auf einen Supermarktplatz einen Rennradfahrer (54), der auf der Neusser Landstraße stadtauswärts unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte der Rennradradfahrer über den Lenker. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Dormagener in eine Klinik.

Bei dem zweiten Unfall gegen 15.15 Uhr fuhr ein 66-jähriger Mountainbiker auf der Gleueler Straße in Richtung Innenstadt, als eine entgegenkommende KIA-Fahrerin (58) laut Zeugenaussagen nach links in die Joseph-Stelzmann-Straße einbog und den Radfahrer mit der rechten Seite touchierte. Der Mann schlug mit dem Kopf gegen die Scheibe und stürzte. Rettungskräfte fuhren den Mann in ein Krankenhaus. (al/cs)

