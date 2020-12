Polizei Köln

POL-K: 201217-1-K Mann in Innenstadt-Wohnung von Pärchen überfallen und bedroht - Festnahme

Köln

Polizisten haben im Stadtteil Altstadt-Süd am Mittwochabend (16. Dezember) einen mutmaßlichen Räuber (20) festgenommen, der einen Mann (25) mit einer Schusswaffe bedroht haben soll. Der 25-Jährige hatte sich nach aktuellem Ermittlungsstand gegen 19 Uhr mit einer vermeintlichen Prostituierten (19) in einer Wohnung in der Ankerstraße getroffen. Nachdem der Freier die Frau im Voraus bezahlt hatte, war der Bewaffnete aufgetaucht und hatte ihn aus der Wohnung geworfen. Polizisten nahmen den Verdächtigen noch am Tatort fest. Die Fahndung nach seiner Komplizin dauert an. (cr/cs)

