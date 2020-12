Polizei Köln

POL-K: 201216-3-K Unbekannter erfasst Radfahrer und flüchtet - Zeugensuche

KölnKöln (ots)

Nach dem Zusammenstoß mit einem Radfahrer (32) am Dienstagabend (15. Dezember) in Köln-Höhenberg sucht die Polizei nach dem unbekannten Fahrer einer schwarzen Mercedes E-Klasse. Zeugenaussagen zufolge soll sich der Autofahrer nach der Kollision vom Unfallort entfernt haben, ohne sich um den schwer verletzten Kölner zu kümmern. Ein Ersthelfer versorgte den 32-Jährigen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Laut Zeugenaussagen soll der Autofahrer den Radfahrer gegen 18.30 Uhr auf der Frankfurter Straße hinter dem Kreuzungsbereich Vingster Ring/Nohlenweg in Höhe der Kleingartenanlage erfasst haben und in Richtung Höhenberg weitergefahren sein.

Unfallzeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an das Verkehrskommissariat 2 der Polizei Köln unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu wenden. (al/de)

