POL-K: 201216-2-K/BAB Verkehrsunfall auf der A3 bei Siegburg - Fahndung nach Sattelzug

Die Polizei Köln sucht den Fahrer einer Sattelzugmaschine, der am Dienstagabend (15. Dezember) gegen 20.15 Uhr auf der Bundesautobahn 3 auf Höhe der Anschlussstelle Siebengebirge in Fahrtrichtung Oberhausen durch einen Fahrstreifenwechsel einen Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen verursacht haben soll. Der Unbekannte fuhr weiter, obwohl er den Unfall bemerkt haben dürfte.

Bilanz des Unfalls: Ein schwerverletzter Mercedes-Fahrer (21) sowie zwei leicht verletzte Fahrer eines Toyota (50) sowie eines VW (61). Nach ersten Hinweisen auf eine mögliche Alkoholisierung des VW-Fahrers, veranlassten Polizisten die Entnahme einer Blutprobe.

Ersten Zeugenaussagen zufolge soll der Toyota-Fahrer der Sattelzugmaschine durch einen Spurwechsel auf den ganz linken Fahrstreifen ausgewichen sein. Der dort herannahemde Mercedes fuhr auf den Toyota auf. Der VW-Fahrer fuhr von hinten in die Unfallstelle. Hinweise zu dem Flüchtigen nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/de)

