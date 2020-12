Polizei Köln

POL-K: 201216-1-LEV Mit Haftbefehl und unter Drogeneinfluss versucht Polizeikontrolle zu entkommen

Köln

In der Nacht zu Mittwoch (16. Dezember) hat ein per Haftbefehl gesuchter Autofahrer (21) in Leverkusen-Opladen versucht, einer Polizeikontrolle zu entkommen. Nach einer Verfolgungsfahrt mit bis zu 120 km/h von der Bonner Straße bis zur Insterstraße im Stadtteil Rheindorf hielt der 21-Jährige seinen VW an und setzte mit einem bislang unbekannten Beifahrer seine Flucht zu Fuß fort. Zwei Streifenteams nahmen den polizeibekannten Fahrer wenig später vorläufig fest: Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, steht im Verdacht Kokain konsumiert zu haben und hat bereits einen offenen Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Er wird heute einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen zu dem flüchtigen Beifahrer dauern an. (as/de)

