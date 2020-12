Polizei Köln

POL-K: 201215-4-K Spezialeinheiten nehmen 21-jährigen Tatverdächtigen fest - Umfangreiche Beweismittel bei Durchsuchung sichergestellt!

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 15. Dezember, Ziffer 1 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4791038)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach der Festnahme eines 21-jährigen Intensivtäters am Dienstagmorgen (15. Dezember) in der Kölner Innenstadt haben die Fahnder des Kriminalkommissariats 45 bei den anschließenden Durchsuchungen umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Neben Mobiltelefonen und Bargeld in vierstelliger Höhe fanden die Ermittler etwa ein halbes Kilo Cannabis, eine geringe Menge weißer kokainverdächtiger Substanz sowie Zubehör zum Herstellen und Verarbeiten von Betäubungsmitteln. Aufgrund dessen steht der Festgenommene nun zusätzlichem im Verdacht, mit Betäubungsmitteln illegal gehandelt zu haben. Ein Richter ordnete heute Nachmittag die Untersuchungshaft an.

Anmerkung: Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 21-jährigen Kölner. In der ersten Pressemitteilung hat die Polizei Köln von einem 22-Jährigen Mann gesprochen. Der Fehler wurde korrigiert. Wir bitten dies zu entschuldigen.

Nachfragen von Medienvertretern beantwortet ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Köln. (mw/kk)

