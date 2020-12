Polizei Köln

POL-K: 201215-3-K/BAB Lkw-Fahrer nach Auffahrunfall auf BAB 4 in Lebensgefahr

KölnKöln (ots)

Am Dienstagmittag (15. Dezember) ist ein bislang noch nicht identifizierter Lkw-Fahrer auf der Bundesautobahn 4 in Höhe der Tank-und Rastanlage Frechen-Nord bei einem Auffahrunfall an einem Stauende eingeklemmt worden. Rettungskräfte befreiten den lebensgefährlich verletzten Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.20 Uhr. Zeugenaussagen zufolge soll der Lkw-Fahrer beim Versuch, die Kollision auf dem Fahrstreifen zu vermeiden, einen links neben ihm fahrenden Kleintransporter touchiert und dann auf einen Sattelzug aufgefahren sein.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Derzeit wird der nachfolgende Verkehr in Richtung Aachen über einen Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Rückstau beträgt aktuell über 5000 Meter und geht über das Kreuz-Köln West hinaus. (as/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell