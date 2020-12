Polizei Köln

POL-K: 201215-1-K Spezialeinheiten nehmen 22-jährigen Kölner fest

Köln

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am frühen Dienstagmorgen (15. Dezember) haben Polizisten eines Spezialeinsatzkommandos einen 22-jährigen Mann in der Innenstadt festgenommen. Gegen den bei der Polizei Köln als Intensivtäter geführten Beschuldigten liegen zwei Haftbefehle unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung sowie schweren Raubes vor. Die Ermittler stufen den Festgenommenen als äußerst gewaltbereit ein. Zudem lagen Hinweise vor, dass er bewaffnet sein könnte. Der Zugriff erfolgte gegen 6 Uhr an seiner Wohnanschrift in der Neustadt Nord.

Dem Festgenommenen wird vorgeworfen, im April diesen Jahres einen jungen Mann zusammen mit mindestens drei Mittätern mit einem Messer bedroht, in einem Auto festgehalten und zusammengeschlagen zu haben. Zudem soll er mit einem Komplizen im November einen Handwerker in einer Wohnung körperlich schwer misshandelt und beraubt haben. In diesem Zusammenhang durchsuchen Kriminalbeamte derzeit zwei Wohnungen und ein Ladenlokal in der Innenstadt.

Neben den laufenden Ermittlungen steht gegen den 22-Jährigen eine mehrjährige Jugendstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung noch zur Vollstreckung aus.

Nachfragen von Medienvertretern beantwortet ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Köln. (cs/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell