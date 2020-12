Polizei Köln

POL-K: 201214-3-K BMW-Fahrer erfasst Frau auf Tretroller und flüchtet - Zeugensuche

KölnKöln (ots)

Die Polizei Köln sucht den Fahrer eines dunklen BMW, der am Samstagnachmittag (12. Dezember) gegen 13.15 Uhr in Köln-Worringen die 19 Jahre alte Fahrerin eines Tretrollers auf dem Fußgängerüberweg der Hackenbroicher Straße/An den Kaulen angefahren hat. Der Unbekannte soll in Richtung der St.-Tönnis-Straße geflüchtet sein, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Rettungskräfte brachten die Verletzte in eine Klinik.

Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug sowie zu dessen Fahrer sind an die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu richten. (jk/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell