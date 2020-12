Polizei Köln

POL-K: 201214-2-K Hehler verkauft geklauten VW T4 - Öffentlichkeitsfahndung

Köln

https://url.nrw/19

Mit einem Foto sucht die Polizei Köln einen mutmaßlichen Hehler und Betrüger. Der Unbekannte steht im Verdacht, am Montagnachmittag (24. August) einen am 17. März in Hamburg entwendeten VW T4 mit gestohlenen Kölner Kennzeichen über ein Internetportal für mehrere tausend Euro verkauft zu haben. Bei der vereinbarten Übergabe in der Montessoristraße im Stadtteil Pesch, übergab der Gesuchte das Auto mit den auf die Kennzeichen ausgestellten Fahrzeugpapieren. Nach ersten Ermittlungen stammen die Blankodokumente aus einem Einbruch in Duisburg. Bei der Zulassung des Fahrzeugs flog der Betrug auf.

Hinweise zu der Identität des Mannes sowie dessen Aufenthaltsort nimmt das Kriminalkommissariat 74 unter der Telefonnummer 0221-229 0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/de)

