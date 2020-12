Polizei Köln

POL-K: 201213-5-K Räuber nach Überfall festgenommen - Haftrichter

Köln

Innenstadtpolizisten haben am frühen Sonntagmorgen (13. Dezember) in der Altstadt-Nord einen wohnungslosen Räuber (20) unmittelbar nach einem Überfall festgenommen. Die Beamten fanden bei ihm außerdem mutmaßliches Diebesgut eines kurz zuvor begangenen Diebstahls. Der bereits einschlägig verurteilte und vorbestrafte Tatverdächtige soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach bisherigen Ermittlungen soll der 20-Jährige die Taschen des in einem Geschäftseingang an der Breite Straße/Neven-Dumont-Straße schlafenden 68-Jährigen durchsucht haben. Dieser wachte dabei auf und stellte den Tatverdächtigen zur Rede, woraufhin er mit Pfefferspray einsprüht worden sein soll. Mit der geraubten Beute flüchtete er beim Erblicken einer zufällig vorbeifahrende Streife. Die Einsatzkräfte erkannten die Situation, verfolgten den Flüchtigen und stellten ihn nach wenigen Metern. Bei ihm fanden die Polizisten Tabak und Zigarettenzubehör eines kurz zuvor bestohlenen 52-Jährigen sowie das ebenfalls zuvor entwendete und auf der Flucht weggeworfene Pfefferspray. Der Geschädigte erlitt bei dem Angriff Verletzungen im Gesicht, die durch eine Rettungswagenbesatzung ambulant behandelt werden mussten. Ermittlungen ergaben, dass sich der 20-Jährige bereits 21 Mal in Haft befunden hat. (mw/kk)

