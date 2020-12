Polizei Köln

POL-K: 201213-3-K Radfahrerin fährt in KVB-Gleise und stürzt - Krankenhaus

KölnKöln (ots)

Bei einem Sturz ist eine 47-jährige Radfahrerin am späten Freitagabend (11. Dezember) in der Kölner Innenstadt schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr die 47-Jährige gegen 23.30 Uhr von der Jahnstraße in Richtung Zülpicher Platz. Im Kreuzungsbereich Hohenstaufenring/Zülpicher Platz soll sie laut eigenen Angaben mit ihrem Fahrradreifen in eines der Stadtbahngleise geraten und gestürzt sein. Rettungskräfte brachten sie mit einer Unterschenkelfraktur zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (mw/kk)

