Polizei Köln

POL-K: 201213-2-K Kunden und Angestellten in Wettbüro mit Messer bedroht und beraubt - Zeugen gesucht

KölnKöln (ots)

Nach dem Überfall auf ein Wettbüro am Freitagabend (11. Dezember) in Köln-Vingst fahndet die Polizei Köln nach einem korpulenten, mit einer Sturmhaube maskierten Mann mit einem humpelnden Gang. Der Gesuchte soll nach bisherigen Ermittlungen die Sportwettenannahmestelle auf der Burgstraße gegen 20 Uhr betreten und den Angestellten (22) sowie einen Kunden (18) mit einem Messer bedroht haben. Mit erbeutetem Mini-Tresor und dem darin befindlichen Bargeld flüchtete der Räuber in Richtung Oranienstraße.

Der Flüchtigen soll zur Tatzeit einen hellgrauen Pullover, eine schwarze Steppweste mit Kapuze und eine schwarze Hose getragen haben. Die Zeugen sahen etwas Rotes an der Hand des Flüchtigen. Möglicherweise trug er während der Tat rote Handschuhe oder das Griffstück seines Messers war rot. Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (mw/kk)

