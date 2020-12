Polizei Köln

POL-K: 201213-1-K Zeugensuche nach versuchtem Raub mit Schusswaffe

KölnKöln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach zwei Männern, die in der Nacht auf Samstag (12. Dezember) in der Neustadt-Süd versucht haben, einen Kölner (20) unter Drohung mit einer Schusswaffe auszurauben. Nachdem eine Autofahrerin (57) gegen 2.30 Uhr auf die Tat an der Kreuzung Sachsenring/Vorgebirgstraße aufmerksam wurde und den Notruf wählte, schlug der Haupttäter dem Opfer mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchteten er und sein Mittäter in Richtung des Berufskollegs an der "Ulrepforte". Rettungskräfte brachten den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Flüchtigen werden als etwa 25 Jahre alte und circa 1,8 Meter große Männer mit dunklen Haaren beschrieben. Der Haupttäter soll laut Zeugen eine dunkle Jogginghose und Weste getragen haben. Sein Mittäter trug laut Zeugen eine FFP2-Maske. Hinweise zu den Räubern nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (mw/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell