Polizei Köln

POL-K: 201211-6-K Vater mit Kind von Ford Focus erfasst und verletzt

KölnKöln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag (11. Dezember) sind auf der Olpener Straße in Köln-Höhenberg ein Mann (42) und sein zweijähriger Sohn leicht verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen soll der Vater mit dem Jungen auf dem Arm gegen 14.30 Uhr die Olpener Straße an einer Fußgängerampel in Höhe der Fuldaer Straße bei "grün" überquert haben. Dabei soll er auf der Olpener Straße von einem in Richtung Merheim fahrenden Ford Focus (Fahrerin: 32) erfasst worden sein. Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten in Krankenhäuser. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sichert derzeit die Unfallspuren. Polizisten sperren aktuell die Olpener Straße in Richtung Merheim und leiten den Verkehr über die Regensburger Straße ab. (mw/kk)

