Polizei Köln

POL-K: 201211-3-LEV Seniorin umarmt, um Geld aus Rucksack zu rauben - Zeugensuche

KölnKöln (ots)

Am Donnerstagnachmittag (10. Dezember) hat eine als circa 1,60-1,65 Meter groß, blond und verwahrlost beschriebene Frau in Leverkusen-Wiesdorf eine 84-Jährige beraubt. In einer Einkaufsgalerie am Friedrich-Ebert-Platz soll die mit osteuropäischem Akzent sprechende Verdächtige ihr Opfer überraschend umarmt und festgehalten haben. Anschließend fehlte die Geldbörse aus dem Rucksack der Seniorin. Gegen 13.30 Uhr habe sie bei einer nahegelegenen Bank Geld abgehoben, teilte die Beraubte später der Polizei mit. In dem Einkaufszentrum sei ihr dann die mit einer hellen Jeanshose bekleidete Unbekannte in den Aufzug gefolgt. Beim Aussteigen habe die Frau sie angesprochen und dann plötzlich so fest umarmt, dass die Rentnerin sich weder bewegen noch befreien konnte. Nachdem die Unbekannte sich entfernt habe, bemerkte die 84-Jährige, dass der Reißverschluss ihres Rucksacks offenstand. Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen dringend um Hinweise zum Tatgeschehen und der beschriebenen Tatverdächtigen unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/kk)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell