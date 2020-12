Polizei Köln

POL-K: 201211-1-K/BAB Verkehrsunfall auf der A 1 - Mann in Lebensgefahr

KölnKöln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 1 am frühen Freitagmorgen (11. Dezember) ist ein bisher noch nicht identifizierter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Laut Zeugenaussagen soll das Auto zwischen Burscheid und Wermelskirchen in Richtung Dortmund gegen 5.30 Uhr nach einem Überholvorgang nach rechts in die Böschung geraten sein und sich danach mehrmals überschlagen haben. Ersthelfer fanden den lebensgefährlich Verletzten neben dem Wagen und alarmierten die Rettungskräfte. Ein Polizeihubschrauber war eingesetzt, um das Umfeld der Unfallstelle nach möglichen weiteren Verletzten abzusuchen. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sichert aktuell die Spuren. Der aufgestaute Verkehr wird derzeit an der Unfallstelle vorbeigeführt. Danach bleibt die Fahrbahn in Richtung Dortmund bis auf Weiteres gesperrt. (ph/kk)

