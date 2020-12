Polizei Köln

POL-K: 201210-9-K Autos und Führerscheine nach illegalen Rennen sichergestellt

KölnKöln (ots)

Gleich zweimal hat die Polizei im rechtsrheinischen Köln seit der Nacht auf Mittwoch (9. Dezember) Führerscheine von Rasern (24, 22) sowie deren Autos, einen AMG C63 und einen 3er BMW, nach illegalen Rennen beschlagnahmt. Ein dritter "Rennfahrer" rammte sogar einen zivilen Streifenwagen.

Mit wiederholt aufheulendem Motor und Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h raste der 24-Jährige mit seinem Mercedes am Mittwoch, kurz nach Mitternacht, auf dem Pfälzischen Ring an Stadtbahnhaltestellen vorbei, wo eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h zugelassen ist. Sein Alleinrennen endete an einer roten Ampel in Mülheim. Gleichgültig nahm der Ertappte die Sicherstellung seines Autos und Führerscheins auf Probe durch die Polizisten hin. Diese veranlassten auch die Überprüfung seiner charakterlichen Eignung und Befähigung zum Führen von Kraftfahrzeugen.

Ebenfalls grob verkehrswidrig und rücksichtslos trat am Mittwochnachmittag der 22-jährige Fahrer eines 3er BMW auf der Opladener Straße in Deutz auf: Im "Slalom ohne Blinker" und mit mindestens 90km/h überholte er jeweils auf der linken und rechten Spur die ihm in Richtung Mindener Straße vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer. Von der Siegburger Straße, die er mit weit über 100km/h befuhr, scherte er nach rechts auf den parallel verlaufenden Poller Kirchweg aus, um weitere Fahrzeuge zu überholen. Dort mussten ihm ein entgegenkommender Radfahrer und ein Fußgänger ausweichen. Polizisten des Einsatztrupps Verkehr/Rennen stellten den 22-Jährigen auf einem Supermarkt-Parkplatz zur Rede. Unsachgemäße technische Veränderungen der Limousine könnten zusätzlich zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

In der Nacht auf Donnerstag (10. Dezember) beobachteten Zivilpolizisten ein Kfz-Rennen zwischen einem 25-jährigen C-Klasse-Fahrer und einem 19-Jährigen am Steuer eines VW Lupo. Auf der Frankfurter Straße waren die Beteiligten mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Höhenberg unterwegs. Als der 25-Jährige seinen Mercedes am Suhler Weg stark abbremste, um dort entgegen der Einbahnstraßenregelung einzubiegen, fuhren ihm die Beamten nach. Der VW Lupo prallte daraufhin mit so großer Wucht gegen den abbiegenden zivilen Streifenwagen, dass beide Autos abgeschleppt werden mussten. (cg/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell