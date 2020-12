Polizei Köln

POL-K: 201210-6-K Mit ausgespähten Daten Girokarten beantragt und Geld abgehoben - Öffentlichkeitsfahndung

KölnKöln (ots)

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Köln nach einem bislang unbekannten Betrüger. Der Gesuchte steht im Verdacht, am 25. Juni (Donnerstag) mit einer rechtswidrig erlangten Bankkarte Bargeld an einem Geldautomaten im Bahnhof Köln-Deutz abgehoben zu haben. Hinweise zur Identität des Unbekannten oder seinem Aufenthaltsort nimmt das Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Die Fahndungsbilder sind unter folgendem Link abrufbar:

https://url.nrw/F00016

Nach bisherigen Ermittlungen hatten unbekannte Tatverdächtige im Mai dieses Jahres Bankdaten von drei Kunden ausgespäht, sich damit Zugriff zu deren Kundenkonten ermöglicht und von dort neue Konto-Zugangsdaten sowie neue Girokarten an eine geänderte Kundenanschrift in Köln senden lassen. Durch den Einsatz der so erlangten Bankkarten entstand ein Schaden von mehr als 15.000 EUR. (mw/de)

