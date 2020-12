Polizei Köln

POL-K: 201210-5-K: Weitere Seniorenbetrügereien mit Bezügen nach Bremen, Berlin und Istanbul

KölnKöln (ots)

Die Polizei Berlin hat parallel zur Schließung der Call-Center in Izmir weitere Festnahmen von "falschen Polizisten" mit Kölnbezug mitgeteilt, die im Zusammenhang mit einem noch aktiven Call-Center in Istanbul stehen.

Demnach sollen zwei aus Bremen stammende Männer (40, 58), die dort bereits am 3. Dezember festgenommen wurden, im Auftrag von in der Türkei sitzenden Anrufern "Abholer" in Berlin und Hildesheim, aber auch in Köln koordiniert haben.

Die Beute dieser Tätergruppe alleine in Köln beläuft sich auf über 350.000 Euro. Am 21. August hatten Ermittler des Kriminalkommissariats 25 in einem der Kölner Fälle mit Berlin-Bezug einen 30-jährigen Türken aus Moers auf frischer Tat bei der Geldabholung festgenommen.

Die Festnahmen in Berlin zeigen deutlich, dass der Schlag in Izmir zwar ein Erfolg war, aber das Delikt weiterhin bekämpft werden muss.

Die Pressemeldung der Polizei Berlin im genauen Wortlaut ist unter https://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/pressemitteilung.1027937.php zu finden. (kw/de)

