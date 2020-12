Polizei Köln

POL-K: 201210-2-K Zwei Verkehrsunfälle mit Fußgängern in Ehrenfeld und Braunsfeld

KölnKöln (ots)

Bei zwei Verkehrsunfällen in den Stadtteilen Ehrenfeld und Braunsfeld sind am Mittwochnachmittag (9. Dezember) eine Radfahrerin (35) und eine Fußgängerin (27) schwer verletzt worden. Der erste Unfall ereignete sich gegen 13.50 Uhr an der Subbelrather Straße in Höhe Hausnummer 242. Dort stürzte die 35-Jährige bei dem Versuch, einer auf den Radweg tretenden Fußgängerin (56) auszuweichen.

Bei dem zweiten Unfall gegen 15.30 Uhr im Kreuzungsbereich Friedrich-Schmidt-Straße/Ecke Raschdorffstraße kam die beteiligte Fußgängerin (27) in eine Klinik, nachdem sie laut Zeugenaussagen aus dem Stadtwald auf den Fußgängerüberweg der Friedrich-Schmidt-Straße getreten und von dem BMW eines 79 Jahre alten Fahrers erfasst worden war.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (cr/de)

