Polizei Köln

POL-K: 201209-4-K Kiosk überfallen - Mitarbeiter ins Bein geschossen

KölnKöln (ots)

Räuber haben dem Angestellten (39) eines Kiosks auf der Kaiserstraße in Köln-Urbach am Dienstagabend (9. Dezember) ins Bein geschossen und ihm mit einer vollen Flasche mehrfach ins Gesicht und gegen den Hinterkopf geschlagen. Trotz der schweren Verletzung konnte sich der 39-Jährige in einem Nebenraum in Sicherheit bringen und die Polizei alarmieren. Die Räuber flüchteten ohne Beute in Richtung Egmontstraße. Die Tat ist von der Überwachungskamera im Kiosk aufgezeichnet worden. Die Polizei hat das Video sichergestellt und wertet es zu Fahndungs- und Ermittlungszwecken aus.

Nach ersten Ermittlungen soll der Räuber, der mit der Flasche zugeschlagen hat, um 21 Uhr als "Kunde" im Kiosk gewesen und wieder gegangen sein. Kurz nachdem er zum zweiten Mal den Kiosk als vermeintlicher Kunde betreten hatte, folgte ihm ein mit Sturmhaube maskierter Räuber mit gezogener Schusswaffe. Bei einem anschließender Gerangel erhielt der 39-Jährige mehrere Schläge mit einer vollen Flasche ins Gesicht und wurde von einem Schuss in den Oberschenkel getroffen.

Beide Flüchtigen waren dunkel gekleidet und sollen kurdisch gesprochen haben. Der Räuber mit der Schusswaffe ist etwa 1,80 Meter groß und trug eine Sturmhaube und Handschuhe. Sein etwas kleinerer Komplize hat lockige Haare und trug eine blaue Maske vor Mund und Nase.

Das Kriminalkommissariats 14 sucht Zeugen, die den Überfall im Bereich Kaiserstraße/Egmontstraße gegen 21 Uhr beobachtet haben oder sonst Angaben zu den Gesuchten machen können. Hinweise bitte unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. Die Ermittler prüfen derzeit Zusammenhänge zu einem ähnlich gelagerten Überfall am Montagabend (7. Dezember) in Köln-Höhenhaus (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4785557). (cs/de)

