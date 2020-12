Polizei Köln

POL-K: 201209-3-K Frauen nehmen Seniorin in den "Schwitzkasten" und rauben sie aus - Zeugenaufruf

KölnKöln (ots)

Nach einem Überfall auf eine Seniorin (88) vom Montagmittag (7. Dezember) in Köln-Braunsfeld bittet die Polizei dringend um Hinweise zu zwei flüchtigen, etwa 30 Jahre alten Räuberinnen, von denen eine einen hellblauen Anorak und eine Maske trug. Nach Aussage der Seniorin nahm eine der Frauen sie auf einem Fußweg zwischen Häusern an der Aachener Straße in Höhe der Hausnummer 510 in den "Schwitzkasten", während die zweite Frau mehrere hundert Euro aus der Handtasche entwendete.

Der Überfall ereignete sich gegen 12 Uhr, kurz nachdem die Seniorin an einem Geldautomaten der Sparkasse auf der Aachener Straße Höhe Hausnummer 523 Geld gezogen hatte. Möglicherweise wurde die 88-Jährige bereits zu diesem Zeitpunkt beobachtet.

Die Polizei fragt:

Wer hat am Dienstagmittag, gegen 12 Uhr, eine Seniorin in der Nähe der Sparkasse gesehen und dabei zwei Frauen bemerkt, die der Dame folgten?

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden. (cr/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell