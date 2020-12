Polizei Köln

POL-K: 201208-7-K Zeuge verfolgt Autoaufbrecher bis ins Hotel - Festnahme!

KölnKöln (ots)

Der Zeuge eines Diebstahls aus einem Ford Galaxy hat eine Polizeistreife am Montagabend (7. Dezember) direkt zu den Tätern geführt. In einem Hotel in der Kölner Altstadt nahmen Polizisten zwei Algerier (32,45) vorläufig fest. In dem Hotelzimmer der Männer fanden die Beamten mutmaßliches Diebesgut und stellten mehrere entwendete Smartphones und Tablets sowie einen Störsender sicher, mit dem man das Funksignal eines Autoschlüssels unterbrechen kann. Einer der beiden Männer wies sich zudem mit einem gefälschten Pass aus. Beide sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Zeuge (35) hatte die beiden später Festgenommenen während eines Abendspaziergangs an einem "Am Domhof" geparkten Ford beobachtet und das Gespräch der beiden Männer über den Diebstahl mitbekommen. Daraufhin war er den mutmaßlichen Dieben gefolgt und hatte die Polizei informiert.

Die Polizei warnt erneut vor der "Jamming-Masche", bei der die Täter einen Störsender einsetzen, um eine Verriegelung eines Autos mit einem Funkschlüssel zu verhindern. Die Polizei rät daher eindringlich, sich nicht alleine auf die Betätigung des Funkschlüssels zu verlassen. Ganz sicher ist man erst, wenn man kurz den Türgriff überprüft. (al/de)

