Polizei Köln

POL-K: 201208-6-K Obdachloser mit lebensgefährlichen Verbrennungen angetroffen - Fragen der Mordkommission zum Tatort am Severinswall

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

KölnKöln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 1 vom 5. Dezember

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Bei ihren Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts zum Nachteil eines Obdachlosen in der Kölner Südstadt fragt die Mordkommission:

1. Wer hat in der Nacht auf Samstag (5. Dezember) im Zeitraum zwischen 0 und 8 Uhr die mutmaßliche Tatörtlichkeit, ein öffentliches Urinal am Severinswall, aufgesucht?

2. Wer hat das Opfer oder auch andere Personen dort gesehen und kann Angaben hierzu machen?

Nach aktuellem Erkenntnisstand war der 44-Jährige in der Nacht an seiner Lagerstätte angezündet worden. Er schwebt nach wie vor in Lebensgefahr und konnte bislang von der Mordkommission nicht vernommen werden. Die Ermittlungen dauern an. (cg/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell