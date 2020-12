Polizei Köln

POL-K: 201208-5-K Mülltonnen in der Kölner Innenstadt angezündet - Festnahme

KölnKöln (ots)

Nach einer Brandserie in der Kölner Innenstadt haben Zivilpolizisten am frühen Dienstagmorgen (8. Dezember) einen Tatverdächtigen (29) vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, seit Ende November, jeweils in den frühen Morgenstunden, rund um den Chlogwigplatz Mülltonnen und Abfalleimer angezündet zu haben.

Bereits am 28. November hatte ein Streifenteam den Obdachlosen nach dem Brand einer Mülltonne in der Nähe des Tatorts auf der Kurfürstenstraße angetroffen, ohne ihm eine Tatbeteiligung nachweisen zu können. Am vergangenen Samstagmorgen (5. Dezember) nahmen Zivilfahnder den 29-Jährigen zum ersten Mal fest, nachdem er mehrere Pappkartons auf einem Mülleimer auf einem Spielplatz im Jean-Jülich-Weg mit einem Feuerzeug in Brand gesetzt hatte. Heute Morgen waren Polizisten dem Verdächtigen erneut dicht auf den Versen, als er gegen 4.50 Uhr in den Innenhof eines Mehrfamilienhauses auf dem Mauritiuswall ging. Als er kurz darauf wieder herauskam, brannte im Innenhof eine Mülltonne. Er soll heute erneut einem Haftrichter vorgeführt werden.

Mit Blick auf die Festnahme des Verdächtigen prüft die Kölner Mordkommission, die in dem Fall des angezündeten 44-jährigen Obdachlosen ermittelt, einen möglichen Zusammenhang (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4782964). (cs/de)

