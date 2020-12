Polizei Köln

POL-K: 201208-4-K Unbekannte Fußgängerin läuft auf Radweg: Fahrradfahrer schwer verletzt

Zeugensuche

KölnKöln (ots)

Die Polizei Köln bittet um Hinweise zu einer etwa 1,50 Meter großen, schlanke Frau mit langen schwarzen Haaren, die am Mittwochnachmittag (2. Dezember) in Köln-Lindenthal an einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer beteiligt gewesen sein soll. Nach ersten Ermittlungen soll die "asiatisch aussehende Frau mittleren Alters" gegen 14 Uhr auf dem Radweg der Dürener Straße auf den Fahrradfahrer (45) zugelaufen sein. Der 45-Jährige stürzte nach eigenen Angaben beim Brems- und Ausweichmanöver in Höhe der Prälat-von-Acken-Straße und zog sich schwere Verletzungen zu.

Hinweise zu der Unbekannten, die eine dunkle Winterjacke angehabt haben soll, nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/de)

