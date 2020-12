POL-K: 201208-3-K Duo scheitert bei Raubversuch auf Büdchenbesitzer - Zeugensuche

Polizei Köln

Am späten Montagabend (7. Dezember) haben zwei Räuber versucht, einen Kioskinhaber (44) an der Honschaftsstraße in Köln-Höhenhaus zu überfallen. Die beiden mit einem Messer und einer Pistole bewaffneten Männer traten in Aktion, als der 44-Jährige seinen Laden gegen 22.50 Uhr schließen wollte. Dem Überfallenen gelang es, die Räuber am Eingang zurückzudrängen und die Tür zu verschließen. Die Täter rannten letztlich ohne Beute in Richtung Holweide und bogen nach rechts in den Malvenweg ab. Den Vorderen beschreibt der Büdchenbesitzer als "schmal, circa 1,80-1,85 Meter groß und schwarz gekleidet". Er war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert und soll eine Pistole in seiner Hand gehalten haben. Sein eher untersetzter, circa 1,70 Meter großer Komplize trug nach derzeitigem Kenntnisstand schwarze Oberbekleidung und war mit einem Messer bewaffnet.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen dringend um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/de)

