Polizei Köln

POL-K: 201207-4-K In Domnähe geschlagen und beraubt - Zeugensuche

KölnKöln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach zwei Räubern, die einen 19 Jahre alten Kölner am Freitagabend (4. Dezember), gegen 20.20 Uhr, auf der Domplatte geschlagen und beraubt haben. Der 19-Jährige erklärte bei der Anzeigenaufnahme, er sei vom Bahnhofsvorplatz die Treppe zur Domplatte hochgegangen und dort von mehreren Männern angesprochen worden. In einer Seitengasse hätten die beiden Täter ihn dann festgehalten, ihm ins Gesicht geschlagen und ihm seine Geldbörse entrissen.

Einer der Gesuchten ist etwa 20 Jahre alt, ungefähr 1,90 Meter groß und trägt einen Bart. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Winterjacke, einer dunkelblauen Jeans und einer schwarzen Mütze bekleidet. Sein Komplize hat schwarze Haare und trug eine dunkle Winterjacke sowie eine schwarze Jogginghose.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 14, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (he/de)

