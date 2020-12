POL-K: 201207-3-K Zwei Ladendiebe auf frischer Tat festgenommen

Polizei Köln

Zivilpolizisten haben am Freitagnachmittag (4. Dezember) zwei professionelle Ladendiebe (m:19, w:34) in der Kölner Innenstadt auf frischer Tat festgenommen. Die beiden rumänischen Tatverdächtigen haben in Deutschland keinen festen Wohnsitz. Ein Richter ordnete am Freitag Hauptverhandlungshaft an.

Gegen 15 Uhr war das Pärchen Zivilpolizisten in einem Bekleidungsgeschäft auf der Schildergasse erstmalig aufgefallen, als die 34-Jährige mit über dem Arm liegender Kleidung auffällig die Verkäuferinnen musterte und auf den Ausgang zuging. Kurze Zeit später stopfte sie die Kleidungsstücke im Wert von mehreren hundert Euro in eine speziell präparierte Plastiktüte des 19-jährigen, die eine Alarmauslösung bei Verlassen des Geschäfts verhindert. Beim Verlassen des Ladens griffen die Polizisten zu. (jk/de)

