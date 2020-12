Polizei Köln

POL-K: 201207-2-Lev Zigarette genommen und Springmesser gezückt - Zeugen gesucht

KölnKöln (ots)

Die Polizei fahndet nach einem etwa 2 Meter großen und schlanken Mann, der in der Nacht zu Freitag (4. Dezember) gemeinsam mit zwei etwa 1,80 Meter großen Komplizen im Stadtteil Opladen einen Leverkusener (26) ausgeraubt haben soll. Alle Täter sollen dunkel gekleidet gewesen sein und eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben.

Gegen 0.15 Uhr will der Geschädigte von der Uhlandstraße in die Straße Im Hederichsfeld gegangen sein. Dort hätten die drei Unbekannten gestanden und ihn nach Zigaretten gefragt. Nachdem er jedem eine gegeben habe, hätte einer aus der Gruppe ein Springmesser gezogen und Wertgegenstände gefordert. Nachdem er sein Smartphone und Bargeld ausgehändigt habe, sei er vom Tatort geflüchtet.

Zeugenhinweise bitte an das Kriminalkommissariat 14, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (he)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell