Polizei Köln

POL-K: 201206-2-K 21-Jähriger alkoholisiert mit A-Klasse unterwegs - Drei Totalschäden, Blutprobe

KölnKöln (ots)

Drei komplett ineinander verkeilte Pkw an der Berliner Straße in Köln-Höhenhaus, hinten der Mercedes A 220 des unverletzt gebliebenen, 21-jährigen Verursachers. Das ist die Bilanz seines Alleinunfalls am frühen Sonntagmorgen (6. Dezember). Einen gültigen Führerschein kann der Kölner nicht vorweisen. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war er gegen 2.40 Uhr mit dem Mietwagen aus Dünnwald kommend in Richtung Mülheim gefahren. In einer langgezogenen Rechtskurve soll der 21-Jährige mit sehr hoher Geschwindigkeit auf eine Verkehrsinsel geraten und dann nach rechts abgekommen sein. Am Fahrbahnrand schob er einen Fort Ka gegen einen Nissan Qashqai, und diesen gegen einen Baum. (cg/de)

