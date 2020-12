Polizei Köln

POL-K: 201204-1-K/REK Öffentlichkeitsfahndung nach tödlichem Schuss auf 43-Jährigen in Frechen

KölnKöln (ots)

Nachtrag zu den Pressemeldungen Ziffer 1 und 7 vom 8. September 2020

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4700268 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4701223

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln suchen nach dem 23 Jahre alten Özcan Özel. Der Kölner ist dringend verdächtig, an dem Tötungsdelikt auf einem Tankstellengelände in Frechen am 7. September 2020 beteiligt gewesen zu sein.

Er ist seit der Tat auf der Flucht. Hinweisen zufolge könnte sich der Özel in der Türkei aufhalten. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des 23-Jährigen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 44 zu melden. (js/de)

Bilder des Özcan Özel können unter folgendem Link abgerufen werden:

https://url.nrw/00015

