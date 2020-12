Polizei Köln

POL-K: 201203-7-K Farbschmierereien an öffentlichen Gebäuden und Parteizentrale - Zeugensuche

KölnKöln (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (1./2. Dezember) sowohl das Rathaus der Stadt Köln in der Innenstadt als auch das Stadthaus im rechtsrheinischen Deutz mit Farbe beschmiert. Die SPD-Parteizentrale an der innerstädtischen Magnusstraße wurde großflächig mit Plakaten beklebt, die augenscheinlich linksgerichtete Inhalte vertreten. Am "Spanischen Bau" des Rathauses am Theo-Burauen-Platz sollen die Personen im Zeitraum zwischen 2 und 3 Uhr zugange gewesen sein. Auf einer einschlägigen Internetseite bezichtigen sich Unterstützer des Autonomen Zentrums der Sachbeschädigung am Rathaus. Die Kriminalinspektion Staatsschutz der Kriminalpolizei Köln hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen dringend um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

