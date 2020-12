Polizei Köln

POL-K: 201203-5-K/BAB Mutmaßlicher Drogenkurier festgenommen - Haftrichter

Köln

Zivilfahnder der Polizei Köln haben am Mittwochabend (2. Dezember) einen mutmaßlichen Drogenkurier (27) an der Ausfahrt Klettenberg der Autobahn 4 festgenommen und in einem professionellen Schmuggelversteck unter dem Beifahrersitz seines Smart forfour mehr als 1 Kilogramm Marihuana gefunden. Die Fahnder beschlagnahmten die Drogen, drei Mobiltelefone und das Fahrzeug zur Einziehung. Der polizeibekannte Kölner soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der schwarze Smart war den Polizisten gegen 17.30 Uhr kurz vor dem Autobahnkreuz West der A4 in Richtung Olpe aufgefallen. Die Nervosität des 27 Jahre alten Fahrers bei der Kontrolle an der Abfahrt zur Luxemburger sowie der sehr starke Parfumgeruch im Innenraum des Autos hatte den Blick der Polizisten auf den umgebauten Beifahrersitz gelenkt. Nachdem der 27-Jährige den versteckt angebrachten Magnet-Mechanismus betätigt hatte, ließ sich der Sitz nach hinten klappen. Darunter lagen die Drogen in einem Hohlraum. (mw/de)

