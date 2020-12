Polizei Köln

POL-K: 201203-3-K Einbrecher flexen Tresor mitten am Tag auf - Zeugensuche

KölnKöln (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Rastatter Straße in Köln-Ostheim am Mittwochnachmittag (2. Dezember) sucht die Polizei Köln nach Zeugen. Unbekannte Täter drangen auf bislang ungeklärte Art und Weise zwischen 12 und 15 Uhr in das Haus ein. Als der Bewohner (67) nachmittags nach Hause kam, stellte er fest, dass Jemand vor Ort seinen Tresor mutmaßlich mit einem Trennschleifer aufgeflext hatte. Der oder die Täter flüchteten laut Aussage des Geschädigten mit Uhren und Bargeld im Wert von mehreren 10.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder den flüchtigen Personen geben können oder zur Tatzeit verdächtige Geräusche vernommen haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 72 zu melden. (cr/de)

