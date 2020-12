Polizei Köln

POL-K: 201201-7-K Autotüren gegen Radfahrende - zwei Leichtverletzte

KölnKöln (ots)

Die Polizei Köln hat am Montag (30. November) in Köln sechs Verkehrsunfälle mit sechs leicht verletzten Radfahrenden registriert. Erneut waren plötzlich aufschwingende Autotüren Ursache für zwei Verkehrsunfälle in Bickendorf und Lindenthal. Ein Schüler (11) und eine 46-Jährige Frau wurden leicht verletzt. Bei derartigen "Dooring"-Unfällen haben von Januar bis Oktober bereits mehr als 100 Radfahrende Körperschäden erlitten - fünf von ihnen wurden schwer verletzt. Das entspricht etwa 3 Prozent aller Verkehrsunfälle mit Verletzten im Kölner Stadtgebiet.

Unfallhergang Bickendorf:

Nach bisherigen Ermittlungen hielt ein 73 Jahre alter Kölner gegen 7.30 Uhr mit seinem Audi auf dem Radschutzstreifen des Akazienwegs und öffnete die Fahrertür. Der in Richtung Venloer Straße fahrende 11-Jährige stieß gegen die Tür, sprang von seinem Rad und verletzte sich leicht.

Unfallhergang Lindenthal:

Gegen 10 Uhr öffnete eine 70 Jahre alte Jaguar-Fahrerin auf der stadtauswärts führenden Bachemer Straße in Höhe der Peter-Kintgen-Straße die Autotür und traf die 46-jährige Radfahrerin. (mw/de)

