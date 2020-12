POL-K: 201201-6-K Schmuckstücke aus BMW gestohlen - Zeugensuche

Polizei Köln

Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag (30. November) in Köln-Mülheim aus dem Firmenwagen eines Juweliers Gold- und Silberschmuck im Wert von mehr als 100.000 Euro gestohlen. Der Kundenberater (32) will seinen schwarzen BMW gegen 16 Uhr auf der Schanzenstraße in Höhe der Hausnummer 22 abgestellt und nur wenige Minuten aus den Augen gelassen haben. Bei seiner Rückkehr sei die Seitenscheibe eingeschlagen gewesen - der im Kofferraum deponierte Goldschmuck sei gestohlen worden.

Die Kriminalpolizei Köln sucht dringend Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 74, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (he/de)

