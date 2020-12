Polizei Köln

POL-K: 201201-5-K Senior nach Kollision mit "Handwerkerfahrzeug" leicht verletzt - Zeugensuche nach Unfallflucht

KölnKöln (ots)

Am Freitagvormittag (27. November) hat auf der Schmittgasse in Köln Porz-Zündorf ein 71-jähriger Radfahrer beim Zusammenprall mit einem Kleintransporter leichte Verletzungen erlitten. Der unbekannte Transporter-Fahrer sei jedoch weggefahren, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern, gab dieser später in seiner Online-Anzeige an. Gegen 10 Uhr sei er auf dem Radweg der Schmittgasse in Richtung Porz unterwegs gewesen. An der Kreuzung Houdainer Straße sei dann das "silberne Handwerkerfahrzeug mit einer rot-weißen Warntafel auf der Rückseite" abgebogen. Passanten hätten ihm wieder auf die Beine geholfen, so der Kölner weiter. Das Verkehrskommissariat 2 bittet Zeugen um Hinweise zu dem Unfallflüchtigen unter Tel. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell