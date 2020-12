Polizei Köln

POL-K: 201201-1-K/BAB Passat-Fahrer fährt in Unfallwagen auf der A 4 - Drei Schwerverletzte

KölnKöln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend (30. November) auf der Bundesautobahn 4 in Richtung Köln sind drei Männer (20, 21, 43) schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war der VW Fox des 43 Jahre alten Wesselinger bei nasser Fahrbahn kurz vor dem Kreuz Köln-Ost gegen die Mittelschutzplanke gerutscht. Laut Zeugenaussagen sei der Fahrer dabei aus dem Fahrzeug geschleudert worden. Ein nachfolgender Kölner (20) fuhr in den verunfallten Fox und erlitt, wie sein Beifahrer (21), schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten die drei Männer in eine Klinik. (ph/de)

