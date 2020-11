Polizei Köln

POL-K: 201130-3-K/BAB Mehrere Menschen bei Stauende-Unfall auf der A 560 verletzt

Köln

Bei einem Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen auf der Bundesautobahn 560 bei Sankt Augustin-Menden sind am Freitagabend (27. November) mehrere Insassen verletzt worden. Der Fahrer eines VW Golf (39) sowie der Fahrer eines Seat (45) waren gegen 19 Uhr kurz nacheinander am Stauende auf stehende Pkw aufgefahren und hatten diese auf je ein weiteres Auto geschoben. Rettungskräfte brachten den 39-Jährigen sowie eine 20 Jahre alte Audi-Fahrerin mit schweren Verletzungen in Kliniken. Der Seat-Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon.

Grund für den Stau war ein Renault, der zwischen der Anschlussstelle Siegburg und dem Autobahndreieck Sankt Augustin auf dem rechten Fahrstreifen mit einem Defekt liegengeblieben war. (sp/de)

