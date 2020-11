POL-K: 201130-1-LEV Rollerfahrer gestürzt und schwer verletzt

Polizei Köln

Ein Rollerfahrer (56) hat am Montagmorgen (30. November) bei einem Sturz im Stadtteil Wiesdorf schwere Verletzungen erlitten. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der 56-Jährige die Schießbergstraße gegen 6 Uhr in Richtung Peschstraße. In Höhe der Einmündung zur Barmer Straße soll er nach ersten Ermittlungen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Bordstein gefahren sein. Dabei stürzte er laut eigenen Angaben und rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn. Rettungskräfte brachten den Leverkusener in eine Klinik. Einsatzkräfte des Verkehrsunfallaufnahmeteams unterstützen die Beamten vor Ort bei der Unfallaufnahme. Polizisten ließen den Roller abschleppen und sperrten die Schießbergstraße im Bereich der Unfallstelle bis etwa 8.40 Uhr. (mw/kk)

