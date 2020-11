Polizei Köln

POL-K: 201127-6-K E-Scooter-Fahrerin unter Alkoholeinfluss gestürzt - Krankenhaus!

Köln (ots)

Am Donnerstagabend (26. November) hat sich eine alkoholisierte E-Scooter-Fahrerin bei einem Sturz am Kennedy-Ufer im Stadtteil Deutz schwere Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Ermittlungen stürzte sie um 22 Uhr bei ihrer "Premierenfahrt" mit dem E-Scooter. Rettungskräfte brachten sie mit einer Beinfraktur in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Kölnerin einen Wert von fast 0,5 Promille. Ein Arzt entnahm ihr im Krankenhaus auf Anordnung der Beamten eine Blutprobe. (mw/de)

