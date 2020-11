Polizei Köln

POL-K: 201127-5-K Radfahrer flüchtet vor Zivilfahndern - Krankenhaus

KölnKöln (ots)

Beim Versuch, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, ist ein 40 Jahre alter Mann am Donnerstagabend (26. November) mit seinem E-Bike im Stadtteil Vogelsang gestürzt und hat sich den Oberschenkelhals gebrochen. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann in eine Klinik. Der 40-Jährige hatte gegen 20.10 Uhr zunächst Anhaltezeichen der Zivilstreife ignoriert und sein E-Bike beschleunigt. Beim Abbiegen von der Vogelsanger Straße auf die Adler Straße überfuhr er eine Bordsteinkante, blieb an einem Verkehrsschild hängen und stürzte.

Warum der Mann vor den Polizisten flüchten wollte, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. (al/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell