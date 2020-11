Polizei Köln

POL-K: 201127-3-K/LEV Lebensgefährlich Verletzter aus Volksgarten identifiziert

KölnKöln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 1 vom 26. November

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Die Polizei Köln hat einen am Donnerstagmorgen (26. November) mit lebensgefährlichen Schnittverletzungen im Volksgarten gefundenen Mann zweifelsfrei identifiziert. Bei dem Geschädigten handelt es sich um einen in Leverkusen gemeldeten, 32-jährigen polnischen Staatsbürger. Er schwebt auch nach einer mehrstündigen Operation nach wie vor in akuter Lebensgefahr. Die Ermittlungen der Mordkommission zu Ablauf und Hintergründen der Tat dauern an. (cg/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell